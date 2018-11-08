Смольный снес незаконные склады на юге и востоке Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал склад стройматериалов на Митрофаньевском шоссе. Как сообщило ведомство 8 ноября, три металлических ангара, три бытовки, административное двухэтажное здание и собственно склад разместились на участке 3,9 тыс. кв. м без договора с городом.

Ранее участок сдали в аренду компании «Фасадремонтстрой», но договор с ней был расторгнут в 2017 году. Предпринимателей попросили освободить землю, но те отказались.

Еще один незаконный ангар ККИ обнаружил на Лесопарковой улице в районе Ржевки. Здание площадью 1800 кв. м использовало ООО «Торговый дом "Содружество"», но договора с городом у предприятия не было. Сейчас ККИ и подведомственный ему Центр повышения эффективности использования государственного имущества освобождают участок.