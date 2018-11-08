«Эспресс-помощь» в новом формате: теперь присоединиться к благотворительной акции «Ночлежки» можно во всём мире, не выходя из дома

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным людям, проведёт очередную акцию «Эспресс-помощь». В этот раз она пройдёт в новом формате: теперь помочь можно, не только выпив кофе в заведениях-участниках, присоединиться к акции смогут все желающие по всему миру.

«Эспресс-помощь» – это красивое событие городского масштаба, которое меняет восприятие благотворительности и позволяет петербуржцам вот так просто и приятно сделать доброе дело за чашкой кофе. После 10 акций мы решили расширить её формат и дать нашим помощникам больше свободы. Нас часто спрашивали: что делать, если я не люблю кофе, но хочу участвовать? Или как устроить акцию не в Петербурге? Мы нашли решение – теперь своё событие можно будет организовать, не выходя из дома», – рассказала Настя Садовникова, координатор проектов благотворительной организации «Ночлежка».

Присоединиться к акции смогут люди по всему миру. Для этого надо создать на сайте акции своё благотворительное событие: посиделки дома с друзьями, кофепитие или чаепитие, званый ужин, совместный просмотр кино и пр. Собрать единомышленников можно в любой удобный день с 23 по 25 ноября.

Посиделки можно создать двух типов: закрытые, на которые смогут прийти только приглашённые друзья, и открытые – для всех желающих. Накануне организаторы и гости посиделок получат напоминание о мероприятии, смогут скачать с сайта, распечатать и склеить бумажную копилку и собрать в неё деньги. Также средства можно перевести в электронном виде на сайте «Эспресс-помощи».

«Ночлежка» приглашает всех провести посиделки для коллег в пятницу, 23 ноября, накануне акции. Так, встречу в рамках «Эспресс-помощи» можно будет организовать и в офисе», – отметили в организации.

В заведениях-участниках акция пройдёт 24 ноября: в кафе Петербурга и Москвы можно будет выпить кофе в пользу «Ночлежки», а также посетить лекции и мастер-классы специалистов различных областей. На сегодняшний день в двух столицах подтвердили своё участие в акции уже 30 кафе, зарегистрированы 9 мастер-классов и 5 домашних посиделок.

Все деньги, вырученные в рамках «Эспресс-помощи», пойдут на работу зимних пунктов обогрева «Ночлежки»: это три большие отапливаемые палатки, которые работают каждую ночь с октября до конца марта, и каждую ночь там ночуют от 70 до 100 человек. Расходы «Ночлежки» на одну ночь бездомного человека в пункте обогрева составляют всего 190 рублей – это средняя стоимость чашки кофе в городе.

Предыдущие десять акций «Эспресс-помощь» собрали 1 978 936 рублей. Этой суммы хватило, чтобы с помощью специалистов по социальной работе, юристов и психологов в приюте организации 230 человек смогли выбраться с улицы.