Лавров об аргентинской встрече Путина и Трампа: «Такая договорённость существует»

Договорённость о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине действительно есть. Информацию 8 ноября подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Такая договоренность (о встрече Путина и Трампа в Аргентине) существует. Я не имею другой информации, Москва и Вашингтон это публично подтвердили», – цитирует Лаврова ТАСС. https://www.interfax.ru/world/636981 Изначально президенты США и России договаривались провести переговоры 11 ноября в Париже, во время празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. За 4 дня до события СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что переговоры двух лидеров отодвинут на второй план праздник.

На следующий день после заявления в качестве места встречи была выбрана Аргентина, саммит G20, который там пройдёт. В Париже Трамп и Путин, конечно, тоже встретятся, но, как и предсказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, беседа будет не долгой и на бегу.