СМИ: Во время бунта в колонии Таджикистана погибли более 20 заключённых

Два офицера и около 25 заключённых погибли при беспорядках в колонии строгого режима в Худжанде на севере Таджикистана. Об этом 8 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, в ночь на четверг один из заключённых, член запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», смог отобрать автомат у охранника. К агрессору присоединились другие осуждённые, они напали на надзирателей.

Бунт был подавлен силами спецназа.

В результате беспорядков погиб один сотрудник колонии и спецназовец. Еще шесть охранников получили ранения, их госпитализировали.