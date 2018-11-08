В Петербурге представили самолет-амфибию для полета на Северный полюс

Средне-Невский судостроительный завод продемонстрировал действующую реплику первого советского серийного самолёта-амфибии Ш-2. Подполковник запаса ВВС Александр Селезнёв, по просьбе которого предприятие изготовило лодку-фюзеляж для аппарата, ранее заявлял, что собирается на нем на Северный полюс.

К нетипичной для корабелов работе Средне-Невский судостроительный завод приступил в 1990 году. Для постройки самолёта был выделен производственный участок. Из-за отсутствия чертежей и технической документации специалисты завода исследовали оригинальный образец самолёта, выставленный в Российском государственном музее Арктики и Антарктики, и активно внедряли собственные технические решения в конструкцию будущего самолёта.

Получившийся самолёт-амфибия Ш-2.017-бис не является точной копией легендарного полутораплана. В отличие от оригинала, новый самолёт обладает более мощным двигателем и увеличенным фюзеляжем для большей остойчивости на воде. Кроме прочего, при строительстве корпуса были использованы современные материалы. В канун мероприятия самолёт был окрашен в белый цвет, подобно оригинальной окраске Ш-2.

Участники церемонии стали свидетелями запуска двигателя самолета и его первого руления. Руководитель проекта Александр Селезнёв рассчитывает в зимний период совместно со специалистами «СНСЗ» завершить достроечные работы самолёта и в условиях цеха проверить работоспособность всех систем. Весной 2019 года планируется провести полномасштабные испытания нового самолёта-амфибии, первым этапом которых станет спуск на воду.

Год назад отставной летчик рассказывал НТВ , что собирается отправиться на самолете на Северный полюс.