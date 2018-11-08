Восемь друзей Оганесяна. СК раскрыл имена всех, кто мог быть причастен к хищениям на стадионе «Санкт-Петербург»

Следственный комитет России включил девять человек в список вероятных расхитителей на строительстве стадиона «Санкт-Петербург». Организатором считается бывший вице-губернатор Марат Оганесян, его предположительными подельниками – еще восемь человек из Смольного и бизнеса.

Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, СКР объединил три уголовных дела по стадиону «Зенита» в одно производство, в них перечислены девять фигурантов. Основная роль досталась Оганесяну, обвиняемому в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере и одном эпизоде особо крупного мошенничества.

Правой рукой вице-губернатора, по версии следствия, был тогдашний зампред комитета по строительству Александр Янчик. Подкупали чиновников, выступали посредниками или участвовали в хищениях фактический руководитель «Театрально-декорационных мастерских» Григорий Попов, соучредитель Владимир Халиф, финансист фирмы Елена Ковалева, директор фирмы «Стейдж Технолоджи Констракшн» Артем Куспиц, фактический глава компании «Стройэлектромонтаж-5» (СЭМ-5) Василий Сливкин, его сын Кирилл Сливкин, сотрудник СЭМ-5 Николай Хрипунов, уверены в следствии. Общая сумма преступных доходов превысила 70 млн рублей.

К общему знаменателю СКР приходил витиевато. В 2016 – 2017 годах было возбуждено несколько уголовных дел, Оганесян содержится под арестом более двух лет. До июня 2018-го он значился обвиняемым по одному эпизоду мошенничества, его индивидуальное дело поступило в Смольнинский суд для рассмотрения в особом порядке. Но так как следствие отказалось снимать арест со счетов бывшего вице-губернатора, чтобы он возместил ущерб, суд не мог считать досудебное соглашение о сотрудничестве исполненным и вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков. 21 сентября надзор передал материалы в следствие, и оценка роли Оганесяна была резко пересмотрена. СКР возобновил расследование, добился разрыва досудебного соглашения, собрал все эпизоды и вменил Оганесяну.

Санкт-Петербургский суд сегодня в 13 часов начинает рассматривать ходатайство СКР о продлении ареста обвиняемому еще на три месяца, до 9 февраля 2019 года.

Адвокат Дмитрий Попов не согласен с ходатайством. Он сообщил «Фонтанке», что Оганесян был арестован по одному делу, мошенническому, и суд возвращал его в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений, а не возобновления расследования, объединения дел и изменения квалификации на более тяжкую статью УК.