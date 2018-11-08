«Волгу» раздавило в «паровозике» на Московском шоссе. Копится пробка

Трёхкилометровая пробка в направлении Петербурга выросла 8 ноября на автодороге М-10 «Россия» (Московское шоссе) из-за массовой аварии в районе поворота на Красный Бор.

Участниками стали, как видно на фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пять машин. Четыре из них образовали «паровозик», причём «Волгу» развернуло поперёк и зажало посередине. Ещё одна битая легковушка стоит в стороне.

ГУ МЧС по Ленинградской области на своём сайте сообщает о столкновении нескольких автомобилей в Тосненском районе. «Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно», – отмечается в сообщении.

В «ДТП и ЧП» пишут, что на место приезжала скорая помощь: вероятно, кто-то пострадал. Погибших нет. По словам Александра, люди, ехавшие в «Волге», живы-здоровы.

В комментариях обсуждают, как могло развернуть «Волгу». Возможно, её буксировали на тросе, предполагают участники группы: на первой фотографии видно трос на асфальте.