Происшествия
Рогозин заявил о перезагрузке компьютера на российском сегменте МКС
На российском сегменте Международной космической станции (МКС) восстановлена работоспособность всех трех компьютеров управления, сообщил 8 ноября в твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"В 12:04:50 мск рестарт ЦВМ (центральной вычислительной машины. – Прим. ред.) на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена", – написал он.
В 12.04.50 мск рестарт ЦВМ на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 ноября 2018 г.
Один из трех компьютеров управления на российском сегменте Международной космической станции вышел из строя 6 ноября. В Роскосмосе утверждали, что неисправность не повлияет на работу станции.