Найденные сто тысяч принесли петербургскому кондуктору уголовное дело. Жадность дамы суд оценил в год исправительных работ

Найденный кошелёк с деньгами обогатил жизнь петербургского кондуктора на сто тысяч рублей. Источник денежной прибавки удалось бы скрыть, но пассажиры автобуса не дали пропасть сбережениям в чужом кармане.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной столицы 8 ноября, Выборгский суд признал виновной в краже кондуктора автобуса №397.

В ходе процесса установлено, что молодой человек забыл в автобусе кошелёк. Бумажник нашли пассажиры и передали кондуктору, описав приметы владельца. Дама проверила содержимое находки и обнаружила внутри 100 тысяч рублей. После чего кошелёк отправился в карман, а описание его хозяина стёрлось из памяти.

Деньги женщина потратила на собственные нужды. Суд назначил ей наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства.

«Гражданский иск потерпевшего в части возмещения материального ущерба удовлетворен», — отметили в прокуратуре.