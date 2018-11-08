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08.11.2018 12:43
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ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

АО «Альфа-Банк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.

Оформить ипотечный кредит от АО «Альфа-Банк» можно при условии внесения первоначального взноса от 15%. Срок кредитования до 30 лет, максимальная сумма кредита до 25 млн рублей. Процентная ставка от 9,29%.

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Жилой комплекс бизнес-класса «Петровская доминанта» представляет собой три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом на 395 автомобилей. В комплексе запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м. Планировки продуманы до мелочей: просторные кухни и кухни-гостиные до 40 кв. м, спальни с гардеробными и собственными ванными, потолки высотой более 3 метров, панорамное остекление для обеспечения максимально естественного освещения комнат. Среди европейских планировок представлены и уникальные форматы: семикомнатные квартиры с двумя входами, квартиры с зимними садами или просторными террасами. Уникальное расположение жилого комплекса позволит будущим жителям наслаждаться прекрасными видами водной глади Финского залива и Малой Невы.

В жилом комплексе «Петровская Доминанта» предусмотрены современные инженерные решения от ведущих производителей. «Умная» автоматизированная система учета потребляемых ресурсов дома, интеллектуальный модуль в квартирах для дистанционного управления светом и бытовой техникой с возможностью подключения дополнительных электроприборов. Жилой комплекс также оснащен скоростными бесшумными лифтами, энергосберегающими, светодиодными и люминесцентными лампами с применением системы управления освещением. Для безопасности жителей будет работать собственная диспетчерская служба с круглосуточным дежурством, все входы оборудуют системами видеодомофонной связи с квартирами и диспетчером.

Ввод ЖК «Петровская Доминанта» в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

 

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ГК «Эталон»
08.11.2018 12:43

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Альфа-Банк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
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