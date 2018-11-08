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Город
08.11.2018 12:45
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Пробки в Колпино, день третий. Светофор в порядке, но ГИБДД взяла регулировку в свои руки

Третий день жители Колпино изнывают в пробках, особенно сложно выезжать в сторону Петербурга по утрам. Люди стали выходить из дома раньше, в начале седьмого, и заторы начали собираться раньше. Более того, пробки образуются не только утром, но и днём и вечером, и не только на Колпинском шоссе и подъездах к нему, но и на дороге через посёлок Тельмана.

«В Колпино каждое утро ад, – пишет 8 ноября читатель «Фонтанки» Александр. – Стоят проспект Ленина, Пролетарская, Павловская и Финляндская улицы, а также прилегающие к ним. Пробки есть даже во дворах. Выезд из города в худшем случае может занять до полутора часов. Мы тут уже в отчаянии, некоторые хотят продавать квартиры».

Основную причину пробок местные автомобилисты видят в светофоре на перекрёстке Колпинского шоссе и дороги на КСМ. Любопытно, что, судя по комментариям в «Яндекс.Картах», его сбой оказался на руку тем, кто въезжает в Колпино с Московского шоссе.

Пробки в Колпино, день третий. Светофор в порядке, но ГИБДД взяла регулировку в свои руки

Собственно, светофор давал сбои дважды. Последний раз бригада Дирекции по организации дорожного движения выезжала на место вчера утром. Оказалось, что в контроллере сбились часы: они шли по «ночному» времени, и светофор работал по коротким фазам. Работники ГУ «ДОДД» настроили режим, и сегодня светофор функционирует как положено, рассказал «Фонтанке» главный специалист учреждения Дмитрий Попов.

Сегодня утром движение на злополучном перекрёстке регулировал сотрудник ГИБДД в ручном режиме: Госавтоинспекция по итогам двух дней решила отправить туда сотрудника. Однако ручное регулирование, как показала практика, не учитывает многих факторов, говорит Дмитрий Попов.

Дополнительный фактор, как отмечают в ГУ «ДОДД», – ограничения движения на Финляндской улице (параллельной Колпинскому шоссе) в связи с пробивкой этой улицы на двух участках: от дороги на ДСК до Софийской и от улицы Веры Слуцкой до улицы Карла Маркса. Местные жители, впрочем, отмечают, что ограничения на Финляндской не влияют на ситуацию, поскольку сквозного проезда по ней нет.

Вероятно, когда Финляндскую улицу откроют полностью, с выездом на Софийскую улицу – возможно, это произойдёт весной 2019 года, – дорожная ситуация улучшится. Правда, не все колпинцы в это верят. В 2019 году, кроме того, планируется начать пробивку продолжения Софийской до Заводского проспекта.

Пробки в Колпино, день третий. Светофор в порядке, но ГИБДД взяла регулировку в свои руки

Некоторые горожане смотрят на проблему шире. «Причина вовсе не в настройке светофора, а в дебильной организации движения в принципе. Светофор настроили правильно! Раньше там не повернуть было, потому что выезжающие из Колпино упорно ехали, уже даже когда горит красный. Едут на красный все и каждый раз. Надо корректировать движение по самому Колпино», – пишет Оксана в группе «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте».

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