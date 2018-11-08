BMW как орудие убийства. Въехавший в толпу петербуржец частично признал вину

Санкт-Петербургский городской суд начал рассматривать дело водителя BMW Никиты Литвинова, обвиняемого в убийстве общеопасным способом. Он сел пьяным за руль и въехал в толпу прохожих.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 8 ноября на первом заседании Литвинову огласили обвинение, из которого следует, что молодой человек 15 октября 2017-го в состоянии алкогольного опьянения участвовал в конфликте во дворе 25-го дома по Замшиной улице, разогнал свой BMW 520D и направил его на пятерых человек, совершив наезд на троих. Один погиб, двое получили травмы. Водитель продолжил движение и скрылся.

«После оглашения обвинения Литвинов пояснил суду, что вину признает частично, не согласившись с квалификацией, подтвердил фактические обстоятельства», – уточнили в пресс-службе судов.

По мнению защиты, действия молодого человека следует квалифицировать как нарушение правил дорожного движения, по статье 264 УК.

Как писала «Фонтанка», уличный спор на Замшиной между двумя группами мужчин подходил к концу, когда 20-летний Литвинов решил своеобразно вмешаться в драку. В темноте он не разбирал своих и чужих, под колесами BMW погиб его знакомый, травмы получили тоже ребята из его окружения.