Под Архангельском в тайгу вынуждено сел обледеневший АН-2

Под Архангельском совершил вынужденную посадку самолёт АН-2, об этом сообщает областное ГУ МЧС.

Как стало известно по линии Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Архангельской области, в 11:30 примерно в 50 километрах от Архангельска совершил вынужденную посадку самолёт АН-2, выполнявший полёт по маршруту Архангельск (аэропорт "Васьково") – город Мезень.

"На борту находится 11 человек пассажиров, из них 1 ребёнок, и 2 члена экипажа. Жертв и пострадавших нет, разрушений самолёта нет. На место направляется вертолёт МИ-8 со спасателями на борту", – сообщают спасатели. По их предварительным данным, возможной причиной происшествия могло стать обледенение самолёта.

Информация уточняется, дополняют сотрудники МЧС.

Издание "Правда Севера" сообщает, что во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем оборвалась. Самолет обнаружен с воздуха в 50 километрах от Архангельска в лесу по маршруту следования. Среди пассажиров есть медик, он оказывает помощь пострадавшим.