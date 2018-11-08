Строители наполнили Ладогу лососевыми

Почти 150 тысяч штук молоди сига выпустило в Ладожское озеро предприятие, которое строит скоростную трассу между Москвой и Петербургом. Грузовик два дня курсировал между фермой и водоемом, чтобы пополнить Ладогу рыбой семейства лососевых.

Магистраль двух столиц

Как сообщили «Фонтанке» 8 ноября в ООО «Магистраль двух столиц», молодь сига растили на рыбной ферме недалеко от Сосново, на берегу озера Суходольское. А выпустили в конце октября.

«Два дня "КамАЗ", оборудованный специальными емкостями для перевозки рыбы, курсировал между рыбохозяйством и устьем реки Бурная, чтобы доставить в Ладогу почти 150 тысяч мальков сига, – рассказали дорожники. – Операция проведена успешно, вся рыба выпущена в озеро в целости и сохранности».

На предприятии подчеркнули, что скоростная автомобильная дорога М-11 строится по международным экологическим стандартам. Дорожники заботятся не только о людях, устанавливая шумозащитные экраны, но и о животных. Так, например, на путях миграции четвероногих обещают обустроить зверопроходы.

Для охраны нерестующих видов рыб ограничивается строительство мостов в периоды нереста и нагула молоди.

Ладожское озеро является лидером Северо-Запада России по количеству разновидностей рыб, которые в нем обитают. Их насчитывают 53, и это если не учитывать разновидности. Например, только сига существует семь форм, которые отличаются друг от друга местом обитания. Также в список обитателей Ладоги входят: судак, щука, лещ, окунь, налим, плотва, елец, гольян, угрь, жерех, сом, красноперка, голавль, густера, синец, сырть, белоглазка, голец, карась, бычок.