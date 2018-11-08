Территориальный делёж Чечни и Ингушетии дошёл до Конституционного суда РФ

В Конституционный суд РФ 8 ноября поступил запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о новой границе региона с Чечнёй. Заявитель просит проверить соглашение на соответствие Основному закону страны.

В пресс-службе КС РФ «Фонтанке» подтвердили информацию, добавив, что сейчас документ изучает секретариат суда. По результатам процедуры запрос могут либо принять к рассмотрению, либо отклонить.По стандартной практике, исследование занимает около месяца, далее запрос уходит судьям. Однако в зависимости от актуальности процесс может быть значительно ускорен.

О закреплении административной границы, которую не могли установить после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году, главы Чечни и Ингушетии договорились 26 сентября 2018 года. Лидеры заявили о равноценном обмене приграничными территориями. 4 октября договор ратифицировали, в Ингушетии на это ответили бессрочными протестами. Митингующие уверены, что и так один из самых маленьких регионов в стране уступил Чечне около 20 тысяч гектаров заповедника.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что завершение процесса создания Чечни и Ингушетии — это не вопрос референдума и высчитать каждый сантиметр в таком деле невозможно. Однако Конституционный суд республики Ингушетия пришёл к противоположному выводу: изменение территория без учёта мнения населения незаконно. Таким образом, ратифицированный ингушским парламентом договор «правовых последствий не порождает».