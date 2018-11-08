Ректора МДА архиепископа Амвросия внесли в базу данных «Миротворца»

Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». В качестве причины указывается его «неправильная» позиция по вопросу православия в этой стране.

«Противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) РПЦ»,— пишут авторы «Миротворца» (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, известный националистский ресурс не имеет официального статуса, но попадающих туда, как правило, не впускают на Украину. Впрочем, представителя Русской православной церкви сначала не пустили в страну, а потом уже внесли в базу данных. Из церковных иерархов в «Миротворец» занесли также главу Украинской православной церкви (МП) Онуфрия.

Владыка Амвросий — бывший ректор Санкт-Петербургской духовной академии.

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