Ректора МДА архиепископа Амвросия внесли в базу данных «Миротворца»
Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». В качестве причины указывается его «неправильная» позиция по вопросу православия в этой стране.
«Противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) РПЦ»,— пишут авторы «Миротворца» (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, известный националистский ресурс не имеет официального статуса, но попадающих туда, как правило, не впускают на Украину. Впрочем, представителя Русской православной церкви сначала не пустили в страну, а потом уже внесли в базу данных. Из церковных иерархов в «Миротворец» занесли также главу Украинской православной церкви (МП) Онуфрия.
Владыка Амвросий — бывший ректор Санкт-Петербургской духовной академии.
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Справка:
Ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия задержали в киевском аэропорту «Жуляны» 7 ноября и запретили въезд на Украину. Владыка прилетел в Киев «для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в Годичном акте Киевской духовной академии. У него было официальное приглашение от ректора Киевской духовной академии, но украинские пограничники в качествен причины отказа назвали именно то, что Амвросий не может подтвердить цель своего визита. пребывания на территории страны. Причем у российского иерарха было.
«Для меня вся эта ситуация — иллюстрация «любви», о которой так много говорит в последнее время Патриарх Варфоломей, ставя ее в противовес действиям «северных братьев», то есть священнослужителей Русской Православной Церкви», – написал в своем телеграм-канале архиепископ.