Нефтяной танкер столкнулся с норвежским фрегатом рядом с Бергеном. Военный корабль тонет

Нефтяной танкер TS Sola, ходящий под мальтийским флагом, столкнулся с фрегатом Helge Ingstad рядом с норвежским Бергеном, сообщила 8 ноября норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA.

Как передает норвежское новостное агентство NTB, военный фрегат, относящийся к типу "Фритьоф Нансен", поврежден и может затонуть. Все 137 человек экипажа эвакуированы, семеро получили легкие травмы. Следов серьезного повреждения танкера и утечки нефти пока не обнаружено.

Авария произошла около 4 утра по местному времени (6:00 мск). Тремя часами позже фрегат отбуксировали на мелководье, пишет Maritime Bulletin.

По данным NTB, танкер класса Aframax транспортировал 625 тысяч тонн нефти. Рано утром он покинул терминал Sture. Владельцем танкера TS Sola является один из крупнейших греческих операторов танкерного флота – компания Tsakos Energy Navigation.

В Equinor ASA сообщили о постепенной приостановке работы терминала Sture к северо-западу от Бергена из-за инцидента. Персонал терминала, не выполняющий задачи чрезвычайной важности, будет эвакуирован.