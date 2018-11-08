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08.11.2018 12:00
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Как будут учить английский язык в квартале «Энфилд» в 2020 году

Учи язык смолоду: первая школа с углубленным изучением английского во Всеволожском районе появится в квартале «Энфилд» в 2020 году

Как будут учить английский язык в квартале «Энфилд» в 2020 году

предоставлено компанией «Арсенал-Недвижимость»

Языковое образование в частной школе – удовольствие не из дешевых, а в общеобразовательную школу с «английским уклоном» нужно еще попасть. Сегодня владение языком дает преимущество на рынке труда, и получить это знание в рамках школьного образования – огромный плюс.

Жилой квартал «Энфилд» на территории Бугров открывает будущеедля детей местных жителей – в 2020 году здесь появится общеобразовательная школа с углубленным изучением английского.

ГК «Арсенал-Недвижимость» выступила с инициативой создать языковую школу в рамках своего проекта – жилого квартала «Энфилд». Как сообщают представители компании, тема качественного образования является предметом личного интереса для владельца компании Виктора Лаптева. Отклик от региональных властей на это предложение поступил почти сразу – на административном уровне современные программы по образованию в области поддерживают активно.

предоставлено компанией «Арсенал-Недвижимость»
предоставлено компанией «Арсенал-Недвижимость»

«В огромном Всеволожском районе до сих пор существовали только классы с углубленным изучением английского, но не было отдельной школы, специализирующейся на языках, – говорит председатель комитета по образованию Всеволожского района Ленинградской области Ирина Федоренко. – Можно сказать, что это первый проект такого масштаба на данной территории. Запрос на качественное языковое образование в обществе очень велик, как и его востребованность на рынке труда. И мы рады поддержать подобные инициативы от бизнеса».

Это не первая инициатива по внедрению усиленных учебных программ для компании «Арсенал-Недвижимость». Девелопер построил школу в Мурино на территории квартала «Солнечный», где предложил создать учебный центр для занятий химией – комитет по образованию идею поддержал и создание центра уже запущено.

Новая школа в Буграх вместит 950 учеников, а глубокая английская специализация начнется со второго класса. Часть предметов могут преподавать на английском, а зачислять в школу будут в первую очередь местных жителей. Поскольку речь идет о преподавании в рамках государственной системы образования, в программу могут быть добавлены и другие языки – все зависит от выбора родителей учеников.

предоставлено компанией «Арсенал-Недвижимость»
предоставлено компанией «Арсенал-Недвижимость»

Школа хорошо впишется в концепцию развития образовательной среды территории Мурино-Бугры, где каждый ребенок сможет выбрать индивидуальный маршрут обучения. Выпускаться из школы дети будут уже с внушительным запасом знаний и опытом общения на английском языке.Так или иначе, чтобы выучить английский, нужно потратить не только много времени, но и средств. Родители будущих учеников школы в «Энфилде» же будут избавлены от проблемы поиска и оплаты репетиторов или дорогостоящих курсов.

«Школа на территории «Энфилда» имеет для нас приоритетное значение, – комментируют представители «Арсенал-Недвижимость».- Английский открывает двери в интернациональное общение и дает большие стартовые возможности в карьере».

Как обещают создатели, это будет красивый проект – современное здание, ландшафтный дизайн территории, собственный стадион и гимнастические площадки для занятий на свежем воздухе. Наполнение также будет максимально современным, а главное – функциональным. Лабораторные и мастерские, 3 спортивных зала, библиотека и актовый зал на 570 мест. Концепция школы уже получила поддержку Комитета по образованию Ленинградской области.

ЖК «Энфилд» – застройщик ООО "Арсенал Групп", проектная декларация на cайте http://www.enfield-kv.ru/docs/
ЖК «Солнечный» – застройщик ЗАО "Арсенал-1", проектная декларация на сайте http://soln-kv.ru/dokumentaciya/

 

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