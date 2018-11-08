«Для меня Кокорин остается очень порядочным и хорошим парнем». Игрок «Спартака» заступился за арестованных футболистов

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов считает, что у Александра Кокорина и Павла Мамаева должны были быть веские причины для избиения людей.

«Зная Александра, очень сложно мне объяснить, почему он так поступил. Наверное, для этого должны были быть очень веские причины. Но в любом случае нельзя так, конечно, делать. Но я этого человека знаю очень хорошо и знаю его положительные стороны, потому что для меня он остается в любом случае очень порядочным, хорошим парнем», — цитирует Самедова сайт телеканала «360».

По мнение полузащитника «Спартака», Кокорина и Мамаева стоит судить безотносительно того, что они футболисты. «Я думаю, в этой ситуации не стоит делать акцент на то, что они футболисты. Люди совершили ошибку — да. Но в первую очередь это люди, не надо делить на профессии. И я не думаю, что это как-то должно сказаться на отношении общества к футболистам», — считает Самедов.

По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.