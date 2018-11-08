Кудрин задаёт ритм студентам. Глава Счетной палаты отбарабанил в поддержку олимпиады «Я - профессионал»

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сыграл на барабанной установке в ролике, анонсирующем студенческую олимпиаду «Я — профессионал». Видео опубликовано на YouTube 8 ноября.

кадр из видео/YouTube

На кадрах Кудрин задаёт ритм, после чего вступают другие музыкальные инструменты, в основном, ударные, на которых играют молодые люди.

«У профессионалов свой ритм. Присоединяйся!» — говорит глава Счётной палаты.

В 2016 году экс-министр финансов сыграл на барабанах на фестивале «Джаз у старой крепости» в Москве.

«Я — профессионал» — масштабная образовательная олимпиада для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. В прошлом году её проводили впервые, она собрала более 295 тысяч заявок от учащихся. Победителями стали 2030 человек, они получили денежные премии, возможности стажировок в крупных компаниях, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру.