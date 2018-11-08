Россияне уступили первое место по ночёвкам в Финляндии шведам

Падение туристического потока в Финляндию началось в мае и продолжилось летом и в начале осени. В сентябре россияне уступили лидерство по числу ночёвок шведам. Об этом 8 ноября сообщает Статистический центр страны.

Гости из РФ стали на 3,4% реже в сравнении с первым осенним месяцем 2017 года останавливаться в отелях Суоми. Если россияне в сентябре провели в Финляндии 42 тыс. ночей, то шведы — 47 тыс. Третьей группой иностранцев стали немцы с показателем в 40 тыс. А вот интерес туристов из Поднебесной к северной стране вырос на 11% – китайцы ночевали в финских гостиницах 33 тыс. раз.

Если смотреть на статистику с начала года, то россияне всё же остаются самой многочисленной группой туристов — за девять месяцев наши соотечественники провели в Финляндии 638 ночей. Немцы идут вторыми (521 тыс.), а шведы — третьими (463 тыс.). За ними следуют британцы (332 тыс.), китайцы (260 тыс.) и французы (237 тыс.).

Ранее сообщалось, что турпоток на российско-финляндской границе в январе – октябре сократился на 1%.