«Главстрой Санкт-Петербург» начал продажу нового корпуса в пятой очереди ЖК «Юнтолово»

«Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила к реализации жилья во 2-ом корпусе пятой очереди нового жилого района «Юнтолово». На старте продаж стоимость квартир составляет от 1,93 млн рублей.

Второй из пяти корпусов новой очереди ЖК «Юнтолово» возводится западнее пересечения Юнтоловского и Гладышевского проспектов. Общая площадь дома на 266 квартир составит 14 861 кв. м. Высотность – от 9 до 13 этажей. Планируемый срок ввода 2 корпуса – II квартал 2020 года.

Предложение включает студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры различных планировочных решений и метражей. Покупатели могут выбрать как жилье с классической планировкой, так и популярного сегодня евроформата с объединенной кухней-гостиной и отдельными спальнями. Все квартиры предлагаются с отделкой класса комфорт под «ключ».

Отличительная особенность нового корпуса – все квартиры будут передаваться с обновлённым форматом отделки. Стены комнат, холла и кухни будут оклеены обоями на флизелиновой основе под покраску, напольное покрытие будет выполнено из ламината Kastamonu с фактурой дерева. В комнатах устанавливаются современные радиаторы с терморегуляцией, межкомнатные двери, металлическая входная дверь с двумя замками и фурнитурой. Ванные комнаты будут полностью облицованы керамической плиткой песочных оттенков, установлено современное сантехническое оборудование: ванна с декоративным экраном или душевая кабина в квартирах-студиях, раковина со шкафом, напольный унитаз.

Традиционно «Главстрой Санкт-Петербург» запускает продажи нового жилья по привлекательным ценам. Студию во втором корпусе пятой очереди ЖК «Юнтолово» можно приобрести от 1,93 млн рублей, однокомнатную квартиру – от 2,5 млн рублей, двухкомнатную – от 3,65 млн рублей. Цена трехкомнатной квартиры начинается от 4,57 млн рублей. Стоимость указана при условии приобретения недвижимости в ипотеку или 100% оплате.

ЖК «Юнтолово» аккредитован ведущими российскими банками. Компания «Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку или с рассрочкой от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»: «При проектировании домов пятой очереди ЖК «Юнтолово» большое внимание было уделено квартирографии, улучшению качества мест общего пользования и входных групп, а также благоустройству прилегающей территории. Благодаря такому подходу, наши покупатели имеют широкий выбор квартир с максимально продуманными и рациональными планировками. Мы внимательно следим за тем, чтобы жилье в «Юнтолово» возводилось одновременно со всей необходимой инфраструктурой. Так, в сентябре здесь состоялось торжественное открытие новой современной школы №428 на 825 учеников, которую уже называют одним из лучших общеобразовательных учреждений Приморского района».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.