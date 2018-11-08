18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +5
$ 66.09р
75.68р
14:25 08.11.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
08.11.2018 11:44
Печать

«Главстрой Санкт-Петербург» начал продажу нового корпуса в пятой очереди ЖК «Юнтолово»

«Главстрой Санкт-Петербург» начал продажу нового корпуса в пятой очереди ЖК «Юнтолово»

«Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила к реализации жилья во 2-ом корпусе пятой очереди нового жилого района «Юнтолово». На старте продаж стоимость квартир составляет от 1,93 млн рублей.

Второй из пяти корпусов новой очереди ЖК «Юнтолово» возводится западнее пересечения Юнтоловского и Гладышевского проспектов. Общая площадь дома на 266 квартир составит 14 861 кв. м. Высотность – от 9 до 13 этажей. Планируемый срок ввода 2 корпуса – II квартал 2020 года.

Предложение включает студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры различных планировочных решений и метражей. Покупатели могут выбрать как жилье с классической планировкой, так и популярного сегодня евроформата с объединенной кухней-гостиной и отдельными спальнями. Все квартиры предлагаются с отделкой класса комфорт под «ключ».

Отличительная особенность нового корпуса – все квартиры будут передаваться с обновлённым форматом отделки. Стены комнат, холла и кухни будут оклеены обоями на флизелиновой основе под покраску, напольное покрытие будет выполнено из ламината Kastamonu с фактурой дерева. В комнатах устанавливаются современные радиаторы с терморегуляцией, межкомнатные двери, металлическая входная дверь с двумя замками и фурнитурой. Ванные комнаты будут полностью облицованы керамической плиткой песочных оттенков, установлено современное сантехническое оборудование: ванна с декоративным экраном или душевая кабина в квартирах-студиях, раковина со шкафом, напольный унитаз.

Традиционно «Главстрой Санкт-Петербург» запускает продажи нового жилья по привлекательным ценам. Студию во втором корпусе пятой очереди ЖК «Юнтолово» можно приобрести от 1,93 млн рублей, однокомнатную квартиру – от 2,5 млн рублей, двухкомнатную – от 3,65 млн рублей. Цена трехкомнатной квартиры начинается от 4,57 млн рублей. Стоимость указана при условии приобретения недвижимости в ипотеку или 100% оплате.

ЖК «Юнтолово» аккредитован ведущими российскими банками. Компания «Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку или с рассрочкой от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»: «При проектировании домов пятой очереди ЖК «Юнтолово» большое внимание было уделено квартирографии, улучшению качества мест общего пользования и входных групп, а также благоустройству прилегающей территории. Благодаря такому подходу, наши покупатели имеют широкий выбор квартир с максимально продуманными и рациональными планировками. Мы внимательно следим за тем, чтобы жилье в «Юнтолово» возводилось одновременно со всей необходимой инфраструктурой. Так, в сентябре здесь состоялось торжественное открытие новой современной школы №428 на 825 учеников, которую уже называют одним из лучших общеобразовательных учреждений Приморского района».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» -  застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК «Эталон»
08.11.2018 12:43

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Альфа-Банк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
«Главстрой Санкт-Петербург»
08.11.2018 11:44

«Главстрой Санкт-Петербург» начал продажу нового корпуса в пятой очереди ЖК «Юнтолово»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступила к реализации жилья во 2-ом корпусе пятой очереди нового жилого района «Юнтолово». На старте продаж стоимость квартир составляет от 1,93 млн рублей.
предоставлено компанией "Radiotel"
08.11.2018 11:00

«РадиоТел-СПб» – в «Зените»

Один из крупнейших операторов профессиональной радиосвязи стандарта TETRA в России компания «РадиоТел-СПб» уже более 5 лет сотрудничает с футбольным клубом «Зенит».
ПАО «Группа ЛСР»
07.11.2018 17:39

В Петербурге появится новое общественное пространство «Парковая линия»

«Группа ЛСР» подвела итоги городского архитектурного конкурса «Парковая линия» на создание общественного пространства на намывных территориях Васильевского острова, расположенных вдоль первой линии Финского залива.
Setl City
07.11.2018 13:01

Setl City начала строить ЖК высокого комфорт-класса на Октябрьской набережной

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом ЖК высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».
ПСК
07.11.2018 12:57

Апартаменты нового уровня

За 2017 год рынок апартаментов в Санкт-Петербурге вырос в два раза. Сегодня в городе насчитывается 40 апарт-комплексов. Их ключевое отличие от многоквартирных домов – гостиничный сервис: от стойки ресепшн до аренды помещений для хранения. Но что ещё они могут предложить?
Магазин "Кей"
07.11.2018 11:45

ТОП 5 согревающих напитков и техника для их приготовления от КЕЙ

Когда за окном пасмурно, хочется завернуться в плед и выпить что-то согревающее. Как приготовить 5 самых осенних напитков и какая техника может в этом помочь, рассказываем в обзоре от КЕЙ.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
06.11.2018 16:12

Продажи в новом ЖК Q-мир в Московском районе стартуют 9 ноября

Холдинг «Аквилон Инвест» совестно с партнером «Петербургской Недвижимостью» 9 ноября открывают продажи в новом жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Цены на квартиры стартуют от 2,3 млн рублей.
фото предоставлено компанией "ЕвроАвто"
06.11.2018 15:30

9 ноября СТО и магазин ЕвроАвто откроют в Выборге

На празднике любой может выиграть бесплатное годовое обслуживание автомобиля*
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.11.2018 13:27

В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала года

Группа «Эталон» поздравила своего 9000-го покупателя с начала года на два месяца раньше, чем в прошлом году. Традиционное торжественное поздравление состоялось 2 ноября 2018 года в ЖК «Эталон-Сити».
Setl City
06.11.2018 12:17

Setl City присужден знак «Надежный застройщик России 2018»

Setl City получила одну из главных наград в сфере жилищного строительства – золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик 2018». Торжественная церемония награждения состоялась 2 ноября во Дворце конгрессов в Стрельне.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.11.2018 20:00

Тест-драйв планировок от «Терминал-Ресурс»

Застройщик малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» запускает новую услугу «ТЕСТ- Драйв планировок».