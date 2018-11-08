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Общество
08.11.2018 11:13
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На тюремных рестораторов члена банды Цапков прокуратура просит возбудить дело. Его продолжают кормить деликатесами

Элитное меню члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза может стать поводом для уголовных дел на сотрудников исправительной колонии №3 Амурской области.

Как сообщает 8 ноября Генпрокуратура, Цеповязу систематически предоставляли продукты питания высокой материальной ценности, необоснованные дополнительные свидания, возможность свободно пользоваться сотовым телефоном и звонить со стационарных телефонов колонии.

«Администрация учреждения незаконно перевела его на облегченные условия отбывания наказания, тем самым необоснованно создав комфортные условия», – уточняют в надзорном ведомстве.

Колонию прокуратура проверяла неоднократно в течение года и каждый раз натыкалась на преференции Цеповязу, но ограничивалась привлечением тюремщиков к дисциплинарной ответственности. Оживилась она после того, как в Сеть утекли фотографии Цеповяза, поедающего краба и икру. Выполнены они в 2015 году.

«Повторная проверка в октябре 2018 года показала, что нарушения продолжают иметь место. В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения по статье 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и статье 286 УК (превышение должностных полномочий)», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Инициатором «слива» считают бывшую жену осужденного. Экс-супруги в настоящее время делят имущество.

После распространения снимков с едой Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Привилегии сидельцу отрицают в Общественной наблюдательной комиссии. Председатель СКР Александр Бастрыкин еще до выступления Генпрокуратуры настаивал на немедленном возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников Амурской ИК-3.

Справка:

Расследование дела банды Сергея Цапка началось, после того как 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек — семья фермера Сервера Аметова и его гости. По версии следствия, Цеповяз был приближенным Цапка, но по эпизоду о массовом убийстве в Кущевке обвинения ему не предъявлялись. Цеповяз был приговорен к 19 годам и 10 месяцам колонии и штрафу в размере 250 тысяч рублей В марте 2016 года он пожаловался в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе процесса по «делу Цапков».

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