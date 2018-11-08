Финляндская православная церковь не согласилась со словами Порошенко об автокефалии УПЦ

Представитель церкви в Финляндии диакон Владимир Сократилин опроверг слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Финляндская православная церковь (ФПЦ) поддержала автокефалию украинской церкви (УПЦ). Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

По словам Сократилина, никаких официальных заявлений по поводу автокефалии ФПЦ не делала.

«Официальная позиция: следим за развитием ситуации, молимся за сохранение мира и единства в Церкви», — заявил Сократилин.

Ранее Архиерейский собор Финляндской православной церкви выступил с заявлением, в котором назвал разрыв евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом «односторонним, досадным и достойным искреннего сожаления решением». Представитель ФПЦ заявил «Фонтанке», что в Суоми не откажут в причастии прихожанам РПЦ.