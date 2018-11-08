Жить в свое удовольствие

Почему все чаще для жизни выбирают сервисные апартаменты? Разбираемся, действительно ли их стоит покупать вместо обычных квартир.

Группа компаний «Пионер»

Объем продаж в сегменте апартаментов в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос более чем в два раза. Такие показатели зафиксированы в категории «сервисные апартаменты» (по данным Knight Frank St. Petersburg). При этом, как отмечают специалисты аналитической службы сети апарт-отелей YE’S, если раньше их покупали преимущественно для того, чтобы в дальнейшем сдавать в аренду, теперь все чаще для себя. Причина проста – при сравнимой стоимости, уровень комфорта выше. Жители обеих столиц уже убедились в том, что сервисные апартаменты могут быть удобнее и комфортнее, чем обычные жилые комплексы. Именно поэтому спрос на юниты для собственного проживания растет. При этом, как показывает статистика, выбирают для себя не стандартные компактные студии, а более просторные лоты.

Почему сервисным апартаментам все чаще отдают предпочтение? Главное преимущество – дополнительный сервис и внутренняя инфраструктура, которых обычно нет в традиционных жилых комплексах. Если речь не идет об элитном жилье. Те, кто выбирает апартаменты, ценят возможность получения различных опций, характерных для гостиниц. Многие москвичи и петербуржцы часто ездят по миру и живут в международных сетевых отелях, для которых сервис должного уровня – норма. А, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. В итоге, найдя аналогичное предложение дома, конечно, делают свой выбор в его пользу.

Комфортное проживание с дополнительными возможностями – определенный образ жизни, который становится привычным все для большего числа жителей мегаполиса. Поэтому апарт-отель с профессиональной управляющей компанией, обеспечивающей условия для проживания своих постояльцев, становится оптимальным вариантом. Клиенты получают высокое качество сервиса и помощь в решении любых вопросов: от уборки номера до заказа билетов на самолет.

Особенно в цене апартаменты в центральной части города. В этом случае ко всем преимуществам прибавляются и плюсы локации. Вид на исторический центр, соседство достопримечательностей, торговых центров, ресторанов, театров, хорошая транспортная доступность – все это не может не заинтересовать.

Один из востребованных в Петербурге комплексов – апарт-отель YE’S на Социалистической улице. Сейчас продано уже более 75% юнитов. Это флагманский петербургский проект одноименной сети, объекты которой уже успешно функционируют в двух столицах. Сеть, основанная в 2011 году, спустя семь лет является одной из крупнейших в России.

Группа компаний «Пионер»

При создании апарт-отелей YE’S используется лучший опыт традиционных качественных гостиниц. Так, жители апарт-отеля YE’S на Социалистической автоматически получат качественную отделку, возможность пользоваться услугами ресепшн, а также ресторанами и общественными пространствами непосредственно в комплексе. На первом этаже разместится ресторан, фитнес, зона коворкинга, торговые галереи, а на десятом – откроется видовой sky bar. Внутренний двор апарт-отеля станет полноценным общественным пространством. При этом логистика проработана таким образом, чтобы жителям было удобно пользоваться всеми задуманными функциями, а профессиональная управляющая компания обеспечит широкий перечень дополнительных услуг: уборку, доставку продуктов в апартаменты, аренду транспорта, покупку билетов или мелкие ремонтные работы. Комплекс будет оснащен современными инженерными системами: от пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения на базе IP-технологии (более 350 видеокамер) до систем вентиляции и мусороудаления.

Часть Центрального района, в которой реализуется апарт-отель YE’S, является одной из наиболее активно развивающихся с точки зрения светской жизни. В пяти минутах – главная ресторанная улица Петербурга – улица Рубинштейна. Те, кто часто отправляется в командировки, оценят близость к Московскому вокзалу и удобный выезд в сторону аэропорта Пулково.

Жить в эпицентре деловой и культурной жизни, имея возможность спуститься в фитнес-центр на первом этаже или на завтрак в ресторан – мечта многих горожан. Теперь это доступно не только постояльцам сетевых гостиниц. Стоимость юнитов начинается от 4,3 млн рублей. При этом на покупку можно оформить ипотечный кредит или рассрочку от застройщика.

Подробнее на сайте spb.yesapart.ru или по телефону +7 (812) 429 56 00.

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Апарт-отель YES на Социалистической - застройщик ООО "Ленд Гранд", проектная декларация на сайте http://spb.yesapart.ru/about/documents