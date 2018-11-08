Туман задержал прибытие петербуржцев в Воронеж на тринадцать часов

Сильный туман вмешался в расписание аэропорта в Воронеже 8 ноября. Из-за низкой видимости не стартовали вовремя пять рейсов, в том числе и в Петербург.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, вылет борта авиакомпании «Руслайн» перенесли с 7.15 на 13.35. В Северной столице самолёт ожидают в 15.25. Не отправились вовремя ещё четыре рейса в московские аэропорты. Время задержки составляет от 3 до 11 часов.

Кроме того, рейс из Северной столицы должен был приземлиться в Воронеже в 00.05, однако его прибытие ожидается только в 13.35.