«Ведомости»: АФК «Система» станет крупнейшим акционером девелопера Etalon Group

АФК «Система» достигла принципиальных договоренностей по покупке значительного пакета акций петербургской группы «Эталон» у основателя компании Вячеслава Заренкова.

Об этом 8 ноября сообщает со ссылкой на источники газета «Ведомости». По данным издания, о заключении сделки стороны могут объявить после 9 ноября – на этот день назначено собрание совета директоров девелоперской группы «Эталон». Стороны могут закрыть сделку еще до конца этой недели. По информации издания, структура «Системы» покупает большую часть пакета семьи Заренковых (то есть, чуть менее 30% акций компании).

В Etalon Group комментировать информацию отказались.

В июне Вячеслав Заренков опровергал слухи о возможном выходе из девелоперского бизнеса. Информацию о том, что топ-менеджеры искали 10 млрд рублей для выкупа доли основатели «Эталона», распространили в нескольких анонимных телеграм-каналах.

На тот момент семья предпринимателя владела 30,7% акций. В 2011 году Etalon Group провела первое публичное размещение своих акций. В результате IPO девелопера оценили в 1,6 млрд долларов. По итогам первых шести месяцев 2018 года группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 27% – до 27 487 млн рублей.