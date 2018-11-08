СМИ: Финская полиция безопасности не доверяет спецслужбам Австрии из-за возможной связи с Москвой

Рассылая запросы своим коллегам по поводу российского дипломата, который должен был приехать в Финляндию, полиция безопасности Финляндии SUPO исключила из списка адресатов спецслужбу Австрии BVT.

Об этом пишет 8 ноября финское издание Yle со ссылкой на австрийскую газету Falter, опубликовавшую снимок запроса. SUPO проверяла, не связан ли работник МИДа РФ с российской разведкой. По данным СМИ, разведслужбы стран ЕС не доверяют BVT из-за входящей в правящую коалицию Австрии правопопулистской партии АПС, «у которой близкие отношения с Россией». Членами АПС являются глава МВД Австрии Херберт Кикль и министр иностранных дел Карин Кнайсль, на свадьбе которой минувшим летом побывал президент РФ Владимир Путин.

Ранее о том, что спецслужбы Германии также ставили под сомнение надёжность своих австрийских коллег, писал Observer.

В МВД Австрии подтвердили подлинность документа, касающегося запроса SUPO. В финской полиции безопасности отказались от комментариев, уточнив лишь, что не каждый день исключают одну разведслужбу из списка получателей запроса. Исходным пунктом международного сотрудничества SUPO является обеспечение безопасности Финляндии, подчеркнули в ведомстве.

Говоря о международной деятельности в целом, руководитель пресс-службы SUPO Юри Рантала сказал, что ситуация с безопасностью быстро менялась в последние годы, и добавил: «Утечка информации может затруднять нашу работу и работу наших партнеров. В худшем случае она может подвергнуть угрозе жизнь источника и его близких».