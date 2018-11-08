Поджигатель храма в Москве заявил, что он протестовал против застройки парка

В Москве полиция и ФСБ задержали подозреваемого в поджоге православного храма. Свои действия фигурант объяснил протестом против застройки парка.

Как сообщили в МВД РФ, к утру 8 ноября сотрудники полиции и службы госбезопасносности установили личность и задержали предполагаемого поджигателя деревянного храма Иоанна Богослова в Тушино. Им оказался 35-летний местный житель.

«Со слов злоумышленника, он совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление было совершено в ночь на 7 ноября. На камерах видеонаблюдения хорошо видно, как неизвестный складывает у стен алтаря автомобильные покрышки, столы, на которых прихожане обычно пили чай после богослужений, обливает все это бензином, а затем поджигает. Деревянный храм восстановлению не подлежит — он сильно пострадал. Предварительная сумма ущерба — не менее миллиона рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый задержан на двое суток.

На площадке рядом с временным деревянным храмом, который сгорел, сейчас идет строительство каменного комплекса. Сам храм и приходской дом уже построены, остаются отделочные работы.