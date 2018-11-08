Задержаны наркоторговцы, державшие сеть в 20 регионах РФ. Изъята почти тонна наркотиков

Почти тонна наркотиков попала в руки полицейских после того, как была задержана группировка, снабжавшая зельем полстраны. Нартокоторговцы промышляли в 20 российских регионах.

Как сообщила 8 ноября «Фонтанке» официальный представитель МВД Ирина Волк, оперативные мероприятия прошли в Татарстане, Чувашии, республике Марий Эл, а также Новосибирской, Нижегородской, Московской областях. Были задержаны участники преступного сообщества, которые осуществляли весь цикл незаконного оборота наркотиков, включая контрабанду из Европы в Россию. Также у них было собственное производство – в подпольной лаборатории в Подмосковье.

«Особо крупные партии наркотических средств перевозились в специально оборудованных тайниках автомашин в 20 субъектов Российской Федерации, – отметила представитель министерства. – Расчеты производились с использованием различных криптовалют и электронных платежных систем».

В сентябре-октябре 2018 года полицейским удалось пресечь три поставки особо крупных партий наркотиков. В четырех регионах ликвидированы розничные сети сбыта.

В Московском регионе установлены так называемые склады, а также задержаны логисты преступной группировки.

В шести регионах страны задержаны 18 человек, в том числе лидеры группы, а также курьеры, кладовщики, лица, производители зелья, розничные сбытчики. Изъято более 950 килограммов различных наркотиков и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 1200 килограммов химических реактивов, свыше 15 килограммов фальсифицированного лекарственного препарата, используемого для лечения нервных расстройств. Нашлись у преступников и поддельные документы сотрудников силовых ведомств.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Все фигуранты арестованы.