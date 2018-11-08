Взрывы под окнами разбудили горожан на проспекте Славы. Огонь уничтожил три легковушки

Громкие хлопки услышали с улицы жители Фрунзенского района Петербурга в ночь на 8 ноября. Затем под окнами первого корпуса дома 7 по проспекту Славы раскинулось огромное пламя. Огонь охватил несколько машин.

«В десяти метрах от дома горела припаркованная машина, мы сразу позвонили в 112 и выбежали на улицу», — написали очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы МЧС Петербурга, сообщение о пожаре поступило в 2.36. Пламя уничтожило три автомобиля: «Киа», «Пежо» и «Лада», также частично задело «Рено».

К 3.09 возгорание ликвидировали. К тушению привлекали два пожарных расчёта.