В российской армии появились первые замполиты
Первые должности ротных замполитов созданы в мотострелковых частях и соединениях российской армии — пока только в тех ротах, где более 100 военнослужащих. На очереди — подразделения численностью более 75 солдат и младших командиров. Процесс должен быть завершен к 1 декабря. За это время будет ясна штатная структура и приняты основные кадровые решения.
Об этом 8 ноября сообщает Znak.com со ссылкой на «Известия». Подчиняться замполиты будут командирам рот. Их основная задача – формировать у личного состава «глубокое понимание» государственной политики в области обеспечения обороны. А также воспитывать в военнослужащих патриотизм, верность воинскому долгу и присяге.
Кроме того, в обязанности замполитов войдет составление социально-психологической характеристики роты. На ее основе будут формироваться расчеты, экипажи, отделения и смены. Также замам по политчасти поручат досуг и подготовку информации для ведомственных средств массовой информации. Замполитам предстоит следить и за моральным обликом личного состава: следить, чтобы военнослужащие не принимали наркотики и не пьянствовали.
Справка:
Напомним, указ о возвращении в Минобороны военно-политического управления 30 июля 2018 года подписал президент Владимир Путин. Новую структуру возглавил бывший командующий Западного военного округа Андрей Картаполов. Главное военно-политическое управление (ГВПУ) создано на базе Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Минобороны РФ.