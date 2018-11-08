В российской армии появились первые замполиты

Первые должности ротных замполитов созданы в мотострелковых частях и соединениях российской армии — пока только в тех ротах, где более 100 военнослужащих. На очереди — подразделения численностью более 75 солдат и младших командиров. Процесс должен быть завершен к 1 декабря. За это время будет ясна штатная структура и приняты основные кадровые решения.

Об этом 8 ноября сообщает Znak.com со ссылкой на «Известия». Подчиняться замполиты будут командирам рот. Их основная задача – формировать у личного состава «глубокое понимание» государственной политики в области обеспечения обороны. А также воспитывать в военнослужащих патриотизм, верность воинскому долгу и присяге.

Кроме того, в обязанности замполитов войдет составление социально-психологической характеристики роты. На ее основе будут формироваться расчеты, экипажи, отделения и смены. Также замам по политчасти поручат досуг и подготовку информации для ведомственных средств массовой информации. Замполитам предстоит следить и за моральным обликом личного состава: следить, чтобы военнослужащие не принимали наркотики и не пьянствовали.