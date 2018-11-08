Ведущий Первого канала Клейменов в эфире программы «Время» выступил в защиту Кирилла Серебренникова

Топ-менеджер Первого канала высказался в защиту режиссера Кирилла Серебренникова, чье дело начал рассматривать суд. Заместитель генерального директора канала Кирилл Клейменов в эфире программы «Время» вечером 7 ноября назвал обвиняемого в хищениях деятеля культуры «глубоко порядочным человеком».

«По делу проходят несколько человек. Следствие инкриминирует им хищение 133 миллионов бюджетных средств. Самый известный фигурант дела — режиссер Кирилл Серебренников, – напомнил в эфире Клейменов. – Я не знаю и не могу знать, как минимум до решения суда — как минимум, — имеет ли отношение Кирилл к хищению этих денег. Но я точно знаю: Кирилл глубоко порядочный человек и очень одаренный режиссер».

«Как это совместимо с его статусом подсудимого? В жизни все бывает, – добавил телеведущий прогосударственного канала. – Дело суда — судить. А наше дело — наоборот, не судить, чтобы не быть судимыми. В России судьба художника бывает драматична. Бывает и трагична, говоря прямо. Чего уж. Но это всегда судьба. Большими буквами. А не биография».

Напомним, вчера Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело «Седьмой студии». Сегодня он продолжит заседание допросом Кирилла Серебренникова.