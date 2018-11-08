«Коммерсантъ» рассказал, как заправки скрытно повышают цены на бензин — для корпоративных клиентов

Несмотря на объявленную заморозку цен на бензин, крупные нефтекомпании начали негласно делать обратное. Восполнить недостающую прибыль решили за счет «сервисных сборов» за топливные карты для корпоративных клиентов.

Об этом 8 ноября сообщает «Коммерсантъ». По утверждению издания, первой наценки вместо скидок для корпоративных клиентов ввела «Газпром нефть». Дизтопливо для бизнеса будет на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин — на 1%. Этот пример постепенно перенимают остальные крупнейшие нефтекомпании.

Газета отмечает: это началось после того, как участники рынка обещали правительству заморозить мелкооптовые цены. Розничные цены на заправках заморожены еще с июня.

Напомним, соглашение действует до 31 марта 2019 года. Как утверждают российские власти, при необходимости оно может быть продлено.

Сегодня стало известно, что повышение цен на топливо стало одной из главных причин резкого роста протестных настроений в России в 2018 году.