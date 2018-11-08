В Петербурге восьмиклассницу увезли из школы в больницу из-за отравления таблетками

Острое отравление лекарствами стало причиной госпитализации 14-летней школьницы в Адмиралтейском районе Петербурга. В больницу девочку отправили прямо с занятий.

Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, накануне около часа дня в школу № 243 в переулке Гривцова вызвали скорую. Помощь медиков потребовалась ученице восьмого класса. Врачи диагностировали у неё острое отравление смесью лекарств. Также у девочки заметили множественные ссадины на верхней трети левого плеча.

В тяжёлом состоянии пострадавшую госпитализировали. По словам очевидцев, находясь в учебном заведении, она приняла более ста таблеток.