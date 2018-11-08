После снимков с крабами и шашлыками члена «банды Цапков» поместили в ШИЗО

Вячеслава Цеповяза из «банды Цапков» поместили в штрафной изолятор после публикации в прессе его фотографий из колонии, где он позирует с деликатесами: крабами, красной икрой и шашлыками.

Об этом 8 ноября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». Агентство, в свою очередь, ссылается на адвоката осужденного. Юрист уверяет, что не знает, на каких основаниях Цеповяза отправили в ШИЗО. Он отмечает лишь, что его клиент «в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями», но считает, что нужно проверить их подлинность.

Защитник утверждает: Цеповяз находится в заключении на общих основаниях. Раньше он работал на пасеке и получал зарплату, но после операции на плечевом суставе его перевели в нерабочий отряд. В заключении Цеповяз развелся с женой, и сейчас бывшие супруги делят имущество. Из-за жалоб бывшей жены якобы в колонии участились проверки в отношении Цеповяза.

В свою очередь, председатель Общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова утверждает, что у участника «банды Цапков» нет привилегий на зоне. Правозащитница говорит об инвалидности и нетрудоспособности осужденного.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появились снимки из колонии, на которых Цеповяз запечатлен с шашлыками и крабами. В амурском управлении ФСИН подтвердили подлинность сделанных в 2015 году кадров. По факту нарушения распорядка колонии УФСИН провело проверку, итоги которой передало в Следственный комитет. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил о намерении дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии. Сегодня стало известно, что в исправительное учреждение №3 в селе Среднебелая выехал зампрокурора Амурской области Дмитрий Неговора. Генпрокуратура считает, что в колонии «был ослаблен постоянный надзор за поведением Цеповяза», что, в частности, выразилось в «предоставлении ему продуктов питания высокой материальной ценности».