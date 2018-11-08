Социологи заявляют о резком росте протеста в России. Лидер по числу акций - Петербург

Резкий рост протестов фиксирует в России Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР). В своем исследовании социологи проанализировали период с начала октября 2017 года по конец сентября 2018-го.

Как сообщает 8 ноября РБК, в третьем квартале 2018 года специалисты насчитали в три раза больше протестов, чем в начале года, и в 2,8 раза больше к тому же периоду прошлого года. Если в 2017-м ЦЭПР зафиксировал 1479 акций, то в нынешнем — 2526.

Почти половина митингов и пикетов (46,5%) в 2018 году касалась пенсионной реформы. На этих же акциях граждане вспоминали рост цен на бензин и повышение налогов.

Самым активным организатором акций протеста названа партия КПРФ. Второе место — у оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.

Больше всего протестов в 2018 году прошло в Петербурге, Ростовской области, Краснодарском крае, Саратовской, Московской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Москве и Волгоградской области. Меньше всего протестных акций зафиксировано в Чечне, Туве, Ингушетии, Мордовии, Адыгее, Калмыкии, а также на Чукотке, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах и Тверской области.

По мнению руководителя ЦЭПР Николая Миронова, рост протеста в 2018 году связан с объединившей россиян темой – пенсионной реформой. Также серьезное негодование вызвали увеличение налогов и цен. В акциях уходящего года видно накопившееся за несколько лет недовольство ухудшением уровня жизни, растущим социальным разрывом и отсутствием позитивных перспектив.