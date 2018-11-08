Samsung сложила новый экран для смартфона пополам. Складное устройство может появиться в продаже в 2019 году

Компания Samsung показала гибкий экран на конференции для разработчиков 7 ноября. Прототип смартфона можно сложить вдвое.

Неназванный смартфон с засекреченным дизайном показала компания на конференции, трансляция велась на YouTube. В развёрнутом виде его экран достигает диагонали в 7,3 дюйма, технологию гибкого дисплея назвали Infinity Flex. Когда будет запущено массовое производство таких экранов, пока не уточняется. Предположительно, смартфон марки Samsung с таким дисплеем появится в магазинах уже в следующем году. По словам представителей компании, технология позволит складывать экран «сотни тысяч раз».

Помимо экрана, Samsung рассказала о расширении возможностей голосового помощника Bixby, его откроют для сторонних разработчиков для внедрения в разнообразные устройства. В компании также представили облачную платформу SmartThings. Она позволит объединить в одну систему устройства Интернета вещей. Например, с её помощью можно включить дома чайник, дав соответствующую команду бортовому компьютеру автомобиля.