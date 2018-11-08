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Власть
08.11.2018 00:50
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Староста Медведева, житель непростого дома, сторонник вербовки. Кто он, новый полпред по Северо-Западу

Владимир Путин утром 7 ноября подписал указ, устроив очередную революцию в Петербурге : из Генпрокуратуры в Северную столицу представлять президента приехал Александр Гуцан. “Фонтанка” рассказывает о новом главном игроке политического поля региона.

Староста Медведева, житель непростого дома, сторонник вербовки. Кто он, новый полпред по Северо-Западу

Александр Гуцан// Александр Коряков/Коммерсантъ

Назначения в полпредство Северо-Западного федерального округа ждали почти месяц. На должность, которую в начале октября покинул Александр Беглов, прочили главу СК Александра Бастрыкина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. С именем угадали, с фамилией не совсем: в Петербург отправился смотрящим от президента замгенпрокурора Александра Гуцана.

Александр Гуцан родился в 1960 году. После школы до армии два года работал слесарем-инструментальщиком Ленинградского электромеханического завода. После армии учился на одном курсе юрфака Ленинградского университета с нынешним первым вице-премьером России Дмитрием Медведевым.

С 1987 года он служил в прокуратуре Ленинграда. С 1996 года Гуцан работал прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Петербурга. Иностранными языками не владеет, сообщалось на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, где он с 2005 по 2007 работал заместителем директора.

В 2007 году, рассказывая о назначении Гуцана заместителем генпрокурора, «Фонтанка» уже отмечала, что имя Гуцана нередко звучит в связи с нашумевшими процессами. Так, в 1996 году он выступал гособвинителем на процессе над капитаном 1-го ранга в отставке Александром Никитиным, который обвинялся в измене родине и разглашении гостайны, но был оправдан. В июле 2000 года Гуцан оказался замешанным в скандал с отчислением из Балтийского государственного технического университета "Военмех" Дмитрия Барковского. По словам студента, его отчислили за отказ предоставлять ФСБ информацию о деятельности городского отделения партии "Яблоко". По информации "Яблока", Гуцан, якобы, убеждал Барковского в "законности и правильности с государственной точки зрения" вербовки и отчисления из вуза за отказ от сотрудничества с органами ФСБ.

Собеседники «Фонтанки», лично знакомые с Александром Гуцаном, к слову, рассказывают, что у нового полпреда вообще особое отношение к ФСБ – эту спецслужбу он считает одной из основ государства.

В 2000-х он работал помощником по особым поручениям замгенпрокурора в СЗФО.С 2007 года – замгенпрокурора, продолжая курировать северо-западный регион.

Еще одна характеристика Гуцана, которая обязательно звучит из уст политических аналитиков – его близость к Дмитрию Медведеву. Действительно, с премьер-министром РФ он учился в СПбГУ на юрфаке, более того, был старостой группы. Тем не менее, его называют самостоятельной фигурой, которую вряд ли можно напрямую причислить к какой-либо элитной группе. Эксперты уже заговорили о его назначении в полпредство, как стремлении Кремля соблюсти баланс – в Смольном в ближайшее ожидается назначение на один из важных постов Любови Совершаевой, которую считают политическим игроком, близким к банкиру Юрию Ковальчуку.

Александр Гуцан – человек непубличный. В новостях о нем можно найти – «отправил в суд уголовное дело», «взял на особый контроль», «объявил предостережение». Но, похоже, что за 10 лет он дал всего одно полноценное интервью – «Российской газете» в 2016 году. Разговор шел как раз о проблемах Северо-Запада – задержке зарплат, зверствах коллекторов, отключении тепла и чаяниях дольщиков. Тогда замгенпрокурора сообщил журналистам, что считает зачастую многие коллекторов незаконными, и высказал желание постепенно отказаться от возможности передавать частным лицам право взыскивать долги. «Основная проблема заключается не в том, что плата за отопление выросла, а в том, что люди не понимают, почему это произошло», – утверждал он. Гуцан обращал внимание, что за просчеты в строительстве, в результате которых растет число обманутых дольщиков, должны нести ответственность региональные чиновники.

«Считаю, что каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию, в особенности когда нарушаются его конституционные права. И каждому дееспособному гражданину нужно иметь силы и волю, чтобы защитить свои интересы. А прокуратура ему в этом обязательно поможет», – утверждает Гуцан в конце интервью.

Женат бывший замгенпрокурор на своей однокурснице Наталье Гуцан, она уже много лет возглавляет Уставный суд Санкт-Петербурга. Работы у нее немного  - судьи рассматривают всего несколько дел в год.

Согласно декларации, суммарно за 2017 год муж и жена заработали 6,5 млн рублей. В собственности у них «Тойота Лэнд Крузер» 200, участок с коттеджем и квартира. Что интересно, – апартаменты семьи Гуцан расположены в непростом доме во внушительном комплексе напротив гостиницы «Прибалтийской» на Нахимова, 15. Как писала «Фонтанка» в 2011 году, одно время на территорию этого дома можно было попасть только при наличии паспорта и с разрешения охраны, порядки ввели представители ТСЖ, чтобы обезопасить вип-жильцов. Среди соседей Гуцана бывших и нынешних -  ректор Горного университет Владимир Литвиненко, жена нынешнего врио губернатора Наталья Беглова, депутат 6 созыва Государственной думы Михаил Слипенчук, директор международного газового консорциума «Северный поток/Nord Stream» Сергей Сердюков,  заместитель генерального директора по развитию и маркетингу АО «Петербургская сбытовая компания» и сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев, а также другие не менее уважаемые люди.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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