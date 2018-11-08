На Большеохтинском грузовик врезался в дом после столкновения с иномаркой. Очевидцы говорят о пьяной женщине за рулём

Два автомобиля оказались по разные полосы дороги после столкновения в Красногвардейском районе Петербурга вечером 7 ноября. Грузовик вылетел на тротуар и прижался к фасаду.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, машины столкнулись возле 7-го дома по Большеохтинскому проспекту. Судя по фото, они ехали навстречу друг другу, когда один из автомобилей задел второй. В итоге грузовик оказался на тротуаре, в легковушке сработали подушки безопасности. Свидетели ДТП добавляют, что женщина за рулём «Ауди» была пьяна. У легкового автомобиля полностью разбит капот, нет половины лобового стекла. Состояние обоих водителей не уточняется.