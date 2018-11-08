Умер организатор легендарной «Бульдозерной выставки», художник Оскар Рабин

Художник Оскар Рабин, один из основателей группы «Лианозово», скончался в Париже в возрасте 90 лет. Об этом 7 ноября сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на семью художника.

По данным газеты «Культура», которая ссылается на посольство России в Ватикане, Рабин умер во Флоренции — якобы он приехал на открытие своей выставки, которое должно было пройти 8 ноября. Рабин являлся одной из самых влиятельных фигур послевоенного советского авангарда. Он учился в Московском художественном институте и мастерской Евгения Кропивницкого. Вместе с последним они основали Лианозовскую школу — объединение художников и поэтов.

Прославился Рабин в 1974 году, когда стал организатором знаменитой «Бульдозерной выставки». Несанкционированную экспозицию разрушила милиция с помощью бульдозеров и поливальных машин. В 1978-м Рабин эмигрировал, с тех пор он жил в Париже. Его картины хранятся в коллекциях Русского музея, Третьяковской галереи и Центра Помпиду.

В сентябре в рамках фестиваля «Послание к человеку» в Петербурге представили фильм об Оскаре Рабине. В презентации участвовала писатель Людмила Улицкая, которая вспоминала в интервью «Фонтанке» о «Бульдозерной выставке».