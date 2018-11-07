Журналист из Саудовской Аравии, рассказывавший в Twitter о нарушениях прав человека членами королевской семьи, был убит в тюрьме

Справка:

Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста прождала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.

Почти три недели власти Саудовской Аравии настаивали, что журналист пропал уже после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция обыскала задание и территорию вокруг него. В колодце у резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста.

Эр-Рияд после этого запретил обыскивать колодец. В понедельник турецкие СМИ сообщили, что для расследования убийства к турецким следователям присоединились их арабские коллеги. Джамаль Хашкаджи был известен критикой нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он переехал в США, где писал для The Washington Post.