Происшествия
Журналист из Саудовской Аравии, рассказывавший в Twitter о нарушениях прав человека членами королевской семьи, был убит в тюрьме
Через месяц после смерти Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в тюрьме на территории королевства был замучен и убит автор анонимного аккаунта в Twitter, в котором рассказывалось о нарушениях прав человека. Турки бин Абдул Азиз аль-Джассер был арестован в марте прошлого года.
Об этом сообщают СМИ 7 ноября. Источники издания New Khaleej среди правозащитников утверждают, что Аль-Джассера пытали, он умер в тюрьме через месяц после убийства Хашкаджи. Журналиста как автора постов в Twitter-аккаунте Kashkool разоблачили весной прошлого года саудовские шпионы. Якобы они были связаны с отправленным в отставку после убийства Хашкаджи советником крон-принца.
Справка:
Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста прождала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.
Почти три недели власти Саудовской Аравии настаивали, что журналист пропал уже после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция обыскала задание и территорию вокруг него. В колодце у резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста.
Эр-Рияд после этого запретил обыскивать колодец. В понедельник турецкие СМИ сообщили, что для расследования убийства к турецким следователям присоединились их арабские коллеги. Джамаль Хашкаджи был известен критикой нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он переехал в США, где писал для The Washington Post.