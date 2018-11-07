Прокуратура усомнилась, что институт Ады Грызловой не торговал дипломами. Дело жены бывшего главы МВД отправили на проверку

В Петербурге районная прокуратура требует дополнительно проверить заявление выпускника Национального открытого института России (НОИР) о приобретении диплома государственного образца без фактического обучения. Подпись под спорным бланком ставила учредитель вуза Ада Грызлова, жена бывшего главы МВД и председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова.

Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, с отказом полиции в возбуждении уголовного дела по факту возможной продажи диплома бакалавра за 400 тысяч рублей петербуржцу Антону Барашкову прокуратура не согласилась и направила материалы на дополнительную проверку.

Отказ в возбуждении дела полиция оформила в мае 2018-го. Она сочла диплом настоящим, Барашкова — действительным студентом, а передачу денег посреднику — состоявшимся, но незначительным фактом. Антон в сентябре заявил права на документ и деньги, но разочаровался, получив ответ от начальника УМВД Фрунзенского района Николая Хлусова: «Материал из прокуратуры поступил для дополнительной проверки. Денежные средства и диплом бакалавра приобщены. Решение о возврате ценностей будет принято после принятия соответствующего процессуального решения, проверенного прокуратурой Фрунзенского района».

По данным НОИР, Барашков учился с 2013 года, и 30 ноября 2016-го государственная экзаменационная комиссия выдала ему диплом бакалавра. На нем стоит подпись тогдашнего ректора Ады Грызловой. Летом 2017-го она покинула пост, но стала единственным учредителем вуза. Барашков оспаривает обучение, утверждая, что диплом купил за 400 тысяч рублей через посредника, бывшего подполковника полиции Федора Рахимова. В этом были уверены оперативники Фрунзенского района. Они фиксировали на аудио- и видеоносители встречи Барашкова и Рахимова. 300 тысяч рублей были выданы из полицейской кассы, 100 тысяч Антон добавил из своего кармана. Свою долю он и просил вернуть.

Национальный открытый институт России — частный вуз. Основан в 1997 году. Пост ректора Ада Грызлова занимала с 2009 года. Выручка НОИР за последние пять лет, по данным СПАРК, превысила 700 млн рублей.

Грызлова вкладывала личные средства в приобретение имущества НОИР. С августа 1999 года по апрель 2003-го она профинансировала вуз на 3,3 млн рублей. На эти деньги были куплены нежилые помещения площадью более 1200 квадратных метров на Сестрорецкой улице в Приморском районе. В 2014 году Грызлова подала к собственному вузу иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о признании своего права собственности на недвижимость и выиграла.