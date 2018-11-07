Генпрокурор США отправился в отставку. Трамп критиковал его из-за «российского расследования»

Генпрокурор США Джефф Сешнс ушел в отставку по просьбе президента Дональда Трампа. Об этом 7 ноября сообщает Associated Press.

Сам Трамп в своем Twitter коротко пожелал Сешнсу «всего наилучшего» и уточнил, что временно его обязанности будет исполнять глава аппарата генпрокурора Мэтью Уитакер. Отметим, за несколько часов до увольнения генпрокурора Трамп отказался обсуждать этот вопрос на пресс-конференции.

Напомним, президент США неоднократно критиковал генпрокурора Сешнса за то, что отказывался каким-либо образом вмешиваться расследование возможной связи между Россией и избирательной кампанией Трампа (расследование возглавляет спецпрокурор Мюллер). При этом сам Сешнс был членом предвыборной команды Дональда Трампа и в качестве сенатора в 2016 году встречался с российским послом.