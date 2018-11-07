Аршавин объявил о завершении карьеры

Российский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин не планирует продолжать карьеру после ухода из казахстанской команды.

«Ну я уже, конечно, никуда не буду переходить», – сказал Аршавин в интервью клубному телевидению «Кайрата», опубликованному 7 ноября на Youtube.

Ранее казахстанский клуб объявил об уходе Аршавина. За три сезона в «Кайрате» Андрей провел в желто-черной футболке свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он дважды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

По неофициальной информации, Аршавин готов вернуться в родной «Зенит», где может стать советником президента клуба Сергея Фурсенко.