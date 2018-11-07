Дзюба и Иванович не сыграют с «Бордо». «Зенит» остается без главной звезды в матче Лиге Европы

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не поможет команде в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против французского «Бордо». Об этом 7 ноября заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

«Не сыграет Дзюба, у него повреждение, он не тренировался с командой. Также не сыграет Иванович. Остальные все готовы. После «Ахмата» Дзюба не тренировался. Будет тренироваться в пятницу – будет и возможность сыграть, нет – значит, не будет играть. А по сборной вопрос будет решаться, когда придет время. Пока же это все, что можно сказать», – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Бордо» – «Зенит» пройдет в четверг, 8 ноября. «Зенит» лидирует в группе с 7 очками. «Бордо» занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка.