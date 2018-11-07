«Для меня вся эта ситуация — иллюстрация «любви», о которой говорит Константинополь». Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину

Ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия задержали в киевском аэропорту и запретили въезд на Украину. Официальное заявление самого Амвросия опубликовано 7 ноября в телеграм-канале учебного заведения.

Архиепископ пишет, что прилетел в Киев «для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в Годичном акте Киевской духовной академии». Однако украинские пограничники посчитали, что Амвросий не может подтвердить цель пребывания на территории страны. Причем у российского иерарха было официальное приглашение от ректора Киевской духовной академии епископа Сильвестра.

Амвросий напомнил, что сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что священникам РПЦ нечего делать на Украине и призвал их покинуть страну.