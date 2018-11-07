«Для меня вся эта ситуация — иллюстрация «любви», о которой говорит Константинополь». Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину
Ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия задержали в киевском аэропорту и запретили въезд на Украину. Официальное заявление самого Амвросия опубликовано 7 ноября в телеграм-канале учебного заведения.
Архиепископ пишет, что прилетел в Киев «для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в Годичном акте Киевской духовной академии». Однако украинские пограничники посчитали, что Амвросий не может подтвердить цель пребывания на территории страны. Причем у российского иерарха было официальное приглашение от ректора Киевской духовной академии епископа Сильвестра.
Амвросий напомнил, что сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что священникам РПЦ нечего делать на Украине и призвал их покинуть страну.
«Как оказалось позже, уже за час до моего прилета в Киев в группе «автокефальной церкви Украины» появилась информация о том, что я еду в страну. С призывами не пускать и с обвинениями в том, что я чуть ли не в КГБ состою. Для меня вся эта ситуация — иллюстрация «любви», о которой так много говорит в последнее время Патриарх Варфоломей, ставя ее в противовес действиям «северных братьев», то есть священнослужителей Русской Православной Церкви», – подытожил архиепископ Верейский Амвросий.
Справка:
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании отдельной Украинской церкви. Церемония подписания состоялась в резиденции патриарха в Стамбуле. По словам украинского президента, подписанное соглашение завершает процесс для предоставления ей томоса (автокефалии) по всем канонам Православной церкви.
Новая автокефальная церковь, созданная по благословению Вселенского патриарха, будет называться «Православная церковь на Украине». Об этом 2 ноября заявил представитель Фанара при Всемирном совете церквей архиепископ Телмисский Иов (Геча).