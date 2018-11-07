Смольный дал старт проекту развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на планировку территории для размещения транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Пять лет назад стоимость проекта оценивали в 5 млрд.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 7 ноября, итоги подведут 29 ноября. Максимальная стоимость — 13,8 млн рублей, работы надо выполнить до 16 ноября 2020 года.

О самом объекте известно несколько лет, еще в 2013 году предполагалось поднять Дунайский проспект над шоссе, путепровод должен был также пройти над улицей Ленсовета. Тогда стоимость строительства оценивалась в 5,3 млрд рублей.

Ранее рядом с этим местом была построена также Пулковско-Дунайская развязка. 2 млрд рублей выделил федеральный бюджет, глава КРТИ Сергей Харлашкин рассчитывал на содействие Москвы и в случае с развязкой на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе.