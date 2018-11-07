Происшествия
Пострадавшим от взрыва на пиротехническом заводе под Петербургом выплатили почти полтора миллиона рублей
Специальная комиссия одобрила 54 заявки на оказание материальной помощи после взрыва на заводе «Авангард» под Петербургом. Об этом 7 ноября рассказали в пресс-службе администрации Гатчинского района.
Общая сумма выданных компенсаций превысила 1 млн 400 тыс. рублей. В том числе, помощь оказали родственникам погибшего гражданина Белоруссии. Комиссия продолжает рассматривать заявления от пострадавших — подавать их можно до 8 ноября.
Справка:
Напомним, как сообщалось ранее, взрывной волной от завода накрыло 92 здания и 10 автомобилей. 25 октября директора завода Георгия Михно отправили под домашний арест. Его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. ЧП на пиротехническом заводе «Авангард» под Гатчиной в Малых Колпанах произошло 19 октября. В результате взрыва погибли пять человек, еще шестерых госпитализировали.