Пострадавшим от взрыва на пиротехническом заводе под Петербургом выплатили почти полтора миллиона рублей

Специальная комиссия одобрила 54 заявки на оказание материальной помощи после взрыва на заводе «Авангард» под Петербургом. Об этом 7 ноября рассказали в пресс-службе администрации Гатчинского района.

Общая сумма выданных компенсаций превысила 1 млн 400 тыс. рублей. В том числе, помощь оказали родственникам погибшего гражданина Белоруссии. Комиссия продолжает рассматривать заявления от пострадавших — подавать их можно до 8 ноября.