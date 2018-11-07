«Вот тут и верь, пошло ему это на пользу или нет». Замдиректора ФСИН оценил воспитательную силу пыток

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировали дело бывшего заключённого Евгения Макарова. Напомним, именно после публикации видео с его избиением начались задержания в пенитенциарной системе.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил 7 ноября изданию News.ru, что пытки могли пойти Макарову на пользу.

«Был такой очень неудобный гражданин. Нарушал, нарушал, нарушал. Дошло до того, что его избили <…> После того как Макарова избили, он не допустил за полтора года ни одного нарушения. Вот тут и верь, пошло ему это на пользу или нет», – сказал Максименко.

Замглавы ФСИН подчеркнул, что не одобряет такие методы и не призывает своих сотрудников избивать заключённых. Максименко пообещал, что все виновные в избиениях будут наказаны.

Адвокат Макарова Ирина Бирюкова отметила, что замдиректора ФСИН лукавит — и после избиения в отношении ее подзащитного продолжали выносить взыскания за нарушения (всего их к концу срока набралось 140).